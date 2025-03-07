クォートセクション
SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re

11.92 USD 0.53 (4.26%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SIFYの今日の為替レートは、-4.26%変化しました。日中、通貨は1あたり11.90の安値と12.50の高値で取引されました。

Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each reダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.90 12.50
1年のレンジ
2.04 12.50
以前の終値
12.45
始値
12.50
買値
11.92
買値
12.22
安値
11.90
高値
12.50
出来高
163
1日の変化
-4.26%
1ヶ月の変化
27.49%
6ヶ月の変化
171.53%
1年の変化
451.85%
