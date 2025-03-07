通貨 / SIFY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re
11.92 USD 0.53 (4.26%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SIFYの今日の為替レートは、-4.26%変化しました。日中、通貨は1あたり11.90の安値と12.50の高値で取引されました。
Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each reダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIFY News
- Mark Adams joins Sify Infinit Spaces board as non-executive director
- Sify Infinit Spaces appoints Dr. Tom Bradicich to board of directors
- Earnings call transcript: Sify Technologies Q1 2025 sees revenue growth and strategic investments
- Sify Digital Services appoints former HPE India head to board
- Google to invest $6 billion in southern India data centre, sources say
- Sify Technologies: An Execution Risk (NASDAQ:SIFY)
- Sify Technologies Expands Data Centers
- Sify (SIFY) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Sify Technologies appoints JPMorgan as new ADR depositary
- Sify Technologies appoints former TRAI chairman to board
- Sify Technologies Limited (SIFY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Hewlett Packard Enterprise Issues Weak Forecast, Joins Clarus, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
1日のレンジ
11.90 12.50
1年のレンジ
2.04 12.50
- 以前の終値
- 12.45
- 始値
- 12.50
- 買値
- 11.92
- 買値
- 12.22
- 安値
- 11.90
- 高値
- 12.50
- 出来高
- 163
- 1日の変化
- -4.26%
- 1ヶ月の変化
- 27.49%
- 6ヶ月の変化
- 171.53%
- 1年の変化
- 451.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K