통화 / SIFY
SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re
11.90 USD 0.02 (0.17%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SIFY 환율이 오늘 -0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.75이고 고가는 12.19이었습니다.
Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SIFY News
- Mark Adams joins Sify Infinit Spaces board as non-executive director
- Sify Infinit Spaces appoints Dr. Tom Bradicich to board of directors
- Earnings call transcript: Sify Technologies Q1 2025 sees revenue growth and strategic investments
- Sify Digital Services appoints former HPE India head to board
- Google to invest $6 billion in southern India data centre, sources say
- Sify Technologies: An Execution Risk (NASDAQ:SIFY)
- Sify Technologies Expands Data Centers
- Sify (SIFY) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Sify Technologies appoints JPMorgan as new ADR depositary
- Sify Technologies appoints former TRAI chairman to board
- Sify Technologies Limited (SIFY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Hewlett Packard Enterprise Issues Weak Forecast, Joins Clarus, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
일일 변동 비율
11.75 12.19
년간 변동
2.04 12.50
- 이전 종가
- 11.92
- 시가
- 12.09
- Bid
- 11.90
- Ask
- 12.20
- 저가
- 11.75
- 고가
- 12.19
- 볼륨
- 157
- 일일 변동
- -0.17%
- 월 변동
- 27.27%
- 6개월 변동
- 171.07%
- 년간 변동율
- 450.93%
20 9월, 토요일