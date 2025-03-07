CotizacionesSecciones
SIFY
SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re

12.45 USD 0.29 (2.38%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SIFY de hoy ha cambiado un 2.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.53, mientras que el máximo ha alcanzado 12.49.

El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
11.53 12.49
Rango anual
2.04 12.49
Cierres anteriores
12.16
Open
12.00
Bid
12.45
Ask
12.75
Low
11.53
High
12.49
Volumen
273
Cambio diario
2.38%
Cambio mensual
33.16%
Cambio a 6 meses
183.60%
Cambio anual
476.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B