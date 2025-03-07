Divisas / SIFY
SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re
12.45 USD 0.29 (2.38%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SIFY de hoy ha cambiado un 2.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.53, mientras que el máximo ha alcanzado 12.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
11.53 12.49
Rango anual
2.04 12.49
- Cierres anteriores
- 12.16
- Open
- 12.00
- Bid
- 12.45
- Ask
- 12.75
- Low
- 11.53
- High
- 12.49
- Volumen
- 273
- Cambio diario
- 2.38%
- Cambio mensual
- 33.16%
- Cambio a 6 meses
- 183.60%
- Cambio anual
- 476.39%
