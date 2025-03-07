Moedas / SIFY
SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re
12.07 USD 0.38 (3.05%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SIFY para hoje mudou para -3.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.01 e o mais alto foi 12.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SIFY Notícias
- Mark Adams joins Sify Infinit Spaces board as non-executive director
- Sify Infinit Spaces appoints Dr. Tom Bradicich to board of directors
- Earnings call transcript: Sify Technologies Q1 2025 sees revenue growth and strategic investments
- Sify Digital Services appoints former HPE India head to board
- Google to invest $6 billion in southern India data centre, sources say
- Sify Technologies: An Execution Risk (NASDAQ:SIFY)
- Sify Technologies Expands Data Centers
- Sify (SIFY) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Sify Technologies appoints JPMorgan as new ADR depositary
- Sify Technologies appoints former TRAI chairman to board
- Sify Technologies Limited (SIFY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Hewlett Packard Enterprise Issues Weak Forecast, Joins Clarus, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
Faixa diária
12.01 12.50
Faixa anual
2.04 12.50
- Fechamento anterior
- 12.45
- Open
- 12.50
- Bid
- 12.07
- Ask
- 12.37
- Low
- 12.01
- High
- 12.50
- Volume
- 51
- Mudança diária
- -3.05%
- Mudança mensal
- 29.09%
- Mudança de 6 meses
- 174.94%
- Mudança anual
- 458.80%
