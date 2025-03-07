КотировкиРазделы
Валюты / SIFY
Назад в Рынок акций США

SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re

12.16 USD 0.12 (1.00%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SIFY за сегодня изменился на 1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.81, а максимальная — 12.38.

Следите за динамикой Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SIFY

Дневной диапазон
11.81 12.38
Годовой диапазон
2.04 12.44
Предыдущее закрытие
12.04
Open
12.38
Bid
12.16
Ask
12.46
Low
11.81
High
12.38
Объем
238
Дневное изменение
1.00%
Месячное изменение
30.05%
6-месячное изменение
176.99%
Годовое изменение
462.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.