QuotazioniSezioni
Valute / SIFY
Tornare a Azioni

SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re

11.90 USD 0.02 (0.17%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SIFY ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.75 e ad un massimo di 12.19.

Segui le dinamiche di Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SIFY News

Intervallo Giornaliero
11.75 12.19
Intervallo Annuale
2.04 12.50
Chiusura Precedente
11.92
Apertura
12.09
Bid
11.90
Ask
12.20
Minimo
11.75
Massimo
12.19
Volume
157
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
27.27%
Variazione Semestrale
171.07%
Variazione Annuale
450.93%
20 settembre, sabato