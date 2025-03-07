Valute / SIFY
SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re
11.90 USD 0.02 (0.17%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SIFY ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.75 e ad un massimo di 12.19.
Segui le dinamiche di Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SIFY News
- Mark Adams joins Sify Infinit Spaces board as non-executive director
- Sify Infinit Spaces appoints Dr. Tom Bradicich to board of directors
- Earnings call transcript: Sify Technologies Q1 2025 sees revenue growth and strategic investments
- Sify Digital Services appoints former HPE India head to board
- Google to invest $6 billion in southern India data centre, sources say
- Sify Technologies: An Execution Risk (NASDAQ:SIFY)
- Sify Technologies Expands Data Centers
- Sify (SIFY) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Sify Technologies appoints JPMorgan as new ADR depositary
- Sify Technologies appoints former TRAI chairman to board
- Sify Technologies Limited (SIFY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Hewlett Packard Enterprise Issues Weak Forecast, Joins Clarus, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
Intervallo Giornaliero
11.75 12.19
Intervallo Annuale
2.04 12.50
- Chiusura Precedente
- 11.92
- Apertura
- 12.09
- Bid
- 11.90
- Ask
- 12.20
- Minimo
- 11.75
- Massimo
- 12.19
- Volume
- 157
- Variazione giornaliera
- -0.17%
- Variazione Mensile
- 27.27%
- Variazione Semestrale
- 171.07%
- Variazione Annuale
- 450.93%
20 settembre, sabato