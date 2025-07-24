Dövizler / SIDU
SIDU: Sidus Space Inc - Class A
1.08 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SIDU fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.07 ve Yüksek fiyatı olarak 1.13 aralığında işlem gördü.
Sidus Space Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SIDU haberleri
- Sidus Space 9,8 milyon dolarlık hisse senedi halka arzını tamamladı
- Sidus Space hisseleri halka arz fiyatlandırması sonrası düşüşte
- Sidus Space, Lawrence Hollister’ı Ticari İşler Müdürü olarak atadı
- Why Sidus Space (SIDU) Stock Hit A New 52-Week Low Today - Sidus Space (NASDAQ:SIDU)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Sidus Space 9,8 milyon dolarlık halka arz fiyatlandırmasını açıkladı
- Sidus Space ortak hisse senedi için halka arz planlarını açıkladı
- Sidus Space Sales Jump 36 Percent
- Earnings call transcript: Sidus Space Q2 2025 reports increased revenue
- Sidus Space completes $7.5 million public offering of common stock
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Sidus Space stock plunges after pricing public offering
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Sidus Space stock rises after unveiling LunarLizzie lunar satellite platform
- Sidus Space unveils lunar satellite platform for exploration missions
Günlük aralık
1.07 1.13
Yıllık aralık
0.93 7.65
- Önceki kapanış
- 1.08
- Açılış
- 1.09
- Satış
- 1.08
- Alış
- 1.38
- Düşük
- 1.07
- Yüksek
- 1.13
- Hacim
- 1.160 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -12.20%
- 6 aylık değişim
- -20.59%
- Yıllık değişim
- -61.43%
21 Eylül, Pazar