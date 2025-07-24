通貨 / SIDU
SIDU: Sidus Space Inc - Class A
1.08 USD 0.02 (1.89%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SIDUの今日の為替レートは、1.89%変化しました。日中、通貨は1あたり1.07の安値と1.15の高値で取引されました。
Sidus Space Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SIDU News
- サイダス・スペース、普通株式の公募で980万ドル調達完了
- Sidus Space closes $9.8 million public offering of common stock
- Sidus Space株価、公募価格の発表を受けて急落
- Sidus Space stock tumbles after pricing public offering
- サイダス・スペース、ローレンス・ホリスターを最高ビジネス責任者に任命
- Sidus Space appoints Lawrence Hollister as chief business officer
- Why Sidus Space (SIDU) Stock Hit A New 52-Week Low Today - Sidus Space (NASDAQ:SIDU)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Sidus Space、普通株式の9800万ドル公募価格を発表
- Sidus Space prices $9.8 million public offering of common stock
- サイダス・スペースが普通株式の公募を発表
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space Sales Jump 36 Percent
- Earnings call transcript: Sidus Space Q2 2025 reports increased revenue
- Sidus Space completes $7.5 million public offering of common stock
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Sidus Space stock plunges after pricing public offering
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space stock rises after unveiling LunarLizzie lunar satellite platform
- Sidus Space unveils lunar satellite platform for exploration missions
1日のレンジ
1.07 1.15
1年のレンジ
0.93 7.65
- 以前の終値
- 1.06
- 始値
- 1.09
- 買値
- 1.08
- 買値
- 1.38
- 安値
- 1.07
- 高値
- 1.15
- 出来高
- 1.801 K
- 1日の変化
- 1.89%
- 1ヶ月の変化
- -12.20%
- 6ヶ月の変化
- -20.59%
- 1年の変化
- -61.43%
