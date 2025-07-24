Moedas / SIDU
SIDU: Sidus Space Inc - Class A
1.08 USD 0.02 (1.89%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SIDU para hoje mudou para 1.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.07 e o mais alto foi 1.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Sidus Space Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SIDU Notícias
- Sidus Space conclui oferta pública de ações ordinárias de US$ 9,8 milhões
- Sidus Space closes $9.8 million public offering of common stock
- Ações da Sidus Space despencam após precificação de oferta pública
- Sidus Space stock tumbles after pricing public offering
- Sidus Space nomeia Lawrence Hollister como diretor de negócios
- Sidus Space appoints Lawrence Hollister as chief business officer
- Why Sidus Space (SIDU) Stock Hit A New 52-Week Low Today - Sidus Space (NASDAQ:SIDU)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Sidus Space precifica oferta pública de ações ordinárias em US$ 9,8 milhões
- Sidus Space prices $9.8 million public offering of common stock
- Sidus Space anuncia planos para oferta pública de ações ordinárias
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space Sales Jump 36 Percent
- Earnings call transcript: Sidus Space Q2 2025 reports increased revenue
- Sidus Space completes $7.5 million public offering of common stock
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Sidus Space stock plunges after pricing public offering
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space stock rises after unveiling LunarLizzie lunar satellite platform
- Sidus Space unveils lunar satellite platform for exploration missions
Faixa diária
1.07 1.15
Faixa anual
0.93 7.65
- Fechamento anterior
- 1.06
- Open
- 1.09
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Low
- 1.07
- High
- 1.15
- Volume
- 1.801 K
- Mudança diária
- 1.89%
- Mudança mensal
- -12.20%
- Mudança de 6 meses
- -20.59%
- Mudança anual
- -61.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh