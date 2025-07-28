Divisas / SIDU
SIDU: Sidus Space Inc - Class A
1.06 USD 0.02 (1.92%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SIDU de hoy ha cambiado un 1.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.02, mientras que el máximo ha alcanzado 1.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sidus Space Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SIDU News
- Sidus Space cierra una oferta pública de acciones ordinarias por 9,8 millones de dólares
- Sidus Space closes $9.8 million public offering of common stock
- Las acciones de Sidus Space caen tras fijar el precio de oferta pública
- Sidus Space stock tumbles after pricing public offering
- Sidus Space nombra a Lawrence Hollister como director comercial
- Sidus Space appoints Lawrence Hollister as chief business officer
- Why Sidus Space (SIDU) Stock Hit A New 52-Week Low Today - Sidus Space (NASDAQ:SIDU)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Sidus Space fija precio de oferta pública de acciones comunes en $9.8 millones
- Sidus Space prices $9.8 million public offering of common stock
- Sidus Space anuncia planes para oferta pública de acciones ordinarias
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space Sales Jump 36 Percent
- Earnings call transcript: Sidus Space Q2 2025 reports increased revenue
- Sidus Space completes $7.5 million public offering of common stock
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
Rango diario
1.02 1.09
Rango anual
0.93 7.65
- Cierres anteriores
- 1.04
- Open
- 1.08
- Bid
- 1.06
- Ask
- 1.36
- Low
- 1.02
- High
- 1.09
- Volumen
- 2.874 K
- Cambio diario
- 1.92%
- Cambio mensual
- -13.82%
- Cambio a 6 meses
- -22.06%
- Cambio anual
- -62.14%
