SIDU: Sidus Space Inc - Class A
1.08 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SIDU a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.07 et à un maximum de 1.13.
Suivez la dynamique Sidus Space Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIDU Nouvelles
- Sidus Space clôture une offre publique de 9,8 millions d’euros d’actions ordinaires
- Sidus Space closes $9.8 million public offering of common stock
- Pourquoi les actions de Check-Cap sont en hausse de 183% ; Voici 20 actions en mouvement avant l'ouverture du marché | Benzinga France
- L’action de Sidus Space chute après la fixation du prix de son offre publique
- Sidus Space stock tumbles after pricing public offering
- Sidus Space nomme Lawrence Hollister au poste de directeur commercial
- Sidus Space appoints Lawrence Hollister as chief business officer
- Why Sidus Space (SIDU) Stock Hit A New 52-Week Low Today - Sidus Space (NASDAQ:SIDU)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Sidus Space fixe le prix d’une offre publique d’actions ordinaires à 9,8 millions $
- Sidus Space prices $9.8 million public offering of common stock
- Sidus Space annonce son intention de procéder à une offre publique d’actions ordinaires
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space Sales Jump 36 Percent
- Earnings call transcript: Sidus Space Q2 2025 reports increased revenue
- Sidus Space completes $7.5 million public offering of common stock
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Sidus Space stock plunges after pricing public offering
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space stock rises after unveiling LunarLizzie lunar satellite platform
Range quotidien
1.07 1.13
Range Annuel
0.93 7.65
- Clôture Précédente
- 1.08
- Ouverture
- 1.09
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Plus Bas
- 1.07
- Plus Haut
- 1.13
- Volume
- 1.160 K
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -12.20%
- Changement à 6 Mois
- -20.59%
- Changement Annuel
- -61.43%
20 septembre, samedi