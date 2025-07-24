Währungen / SIDU
SIDU: Sidus Space Inc - Class A
1.08 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SIDU hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.07 bis zu einem Hoch von 1.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sidus Space Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIDU News
- Sidus Space schließt Kapitalerhöhung über 9,8 Millionen US-Dollar ab
- Sidus Space closes $9.8 million public offering of common stock
- Sidus Space-Aktie bricht nach Platzierung einer Kapitalerhöhung ein
- Sidus Space stock tumbles after pricing public offering
- Sidus Space beruft Lawrence Hollister zum Chief Business Officer
- Sidus Space appoints Lawrence Hollister as chief business officer
- Why Sidus Space (SIDU) Stock Hit A New 52-Week Low Today - Sidus Space (NASDAQ:SIDU)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Sidus Space platziert Aktienangebot im Wert von 9,8 Millionen US-Dollar
- Sidus Space prices $9.8 million public offering of common stock
- Sidus Space kündigt öffentliches Angebot von Stammaktien an
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space Sales Jump 36 Percent
- Earnings call transcript: Sidus Space Q2 2025 reports increased revenue
- Sidus Space completes $7.5 million public offering of common stock
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Sidus Space stock plunges after pricing public offering
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space stock rises after unveiling LunarLizzie lunar satellite platform
- Sidus Space unveils lunar satellite platform for exploration missions
Tagesspanne
1.07 1.13
Jahresspanne
0.93 7.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.08
- Eröffnung
- 1.09
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Tief
- 1.07
- Hoch
- 1.13
- Volumen
- 903
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -12.20%
- 6-Monatsänderung
- -20.59%
- Jahresänderung
- -61.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K