Валюты / SIDU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SIDU: Sidus Space Inc - Class A
1.04 USD 0.10 (10.64%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SIDU за сегодня изменился на 10.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.96, а максимальная — 1.06.
Следите за динамикой Sidus Space Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SIDU
- Sidus Space закрывает публичное размещение обыкновенных акций на сумму $9,8 млн
- Sidus Space closes $9.8 million public offering of common stock
- Акции Sidus Space обвалились после объявления цены публичного размещения
- Sidus Space stock tumbles after pricing public offering
- Sidus Space назначает Лоуренса Холлистера главным бизнес-директором
- Sidus Space appoints Lawrence Hollister as chief business officer
- Why Sidus Space (SIDU) Stock Hit A New 52-Week Low Today - Sidus Space (NASDAQ:SIDU)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Sidus Space оценивает публичное размещение обыкновенных акций в $9,8 млн
- Sidus Space prices $9.8 million public offering of common stock
- Sidus Space объявляет о планах публичного размещения обыкновенных акций
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space Sales Jump 36 Percent
- Earnings call transcript: Sidus Space Q2 2025 reports increased revenue
- Sidus Space completes $7.5 million public offering of common stock
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Sidus Space stock plunges after pricing public offering
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space stock rises after unveiling LunarLizzie lunar satellite platform
- Sidus Space unveils lunar satellite platform for exploration missions
Дневной диапазон
0.96 1.06
Годовой диапазон
0.93 7.65
- Предыдущее закрытие
- 0.94
- Open
- 0.98
- Bid
- 1.04
- Ask
- 1.34
- Low
- 0.96
- High
- 1.06
- Объем
- 3.159 K
- Дневное изменение
- 10.64%
- Месячное изменение
- -15.45%
- 6-месячное изменение
- -23.53%
- Годовое изменение
- -62.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.