SIDU: Sidus Space Inc - Class A

1.04 USD 0.10 (10.64%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SIDU за сегодня изменился на 10.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.96, а максимальная — 1.06.

Следите за динамикой Sidus Space Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.96 1.06
Годовой диапазон
0.93 7.65
Предыдущее закрытие
0.94
Open
0.98
Bid
1.04
Ask
1.34
Low
0.96
High
1.06
Объем
3.159 K
Дневное изменение
10.64%
Месячное изменение
-15.45%
6-месячное изменение
-23.53%
Годовое изменение
-62.86%
