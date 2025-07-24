통화 / SIDU
SIDU: Sidus Space Inc - Class A
1.08 USD 0.00 (0.00%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SIDU 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.07이고 고가는 1.13이었습니다.
Sidus Space Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SIDU News
- 시더스 스페이스, 980만 달러 규모의 공모 완료
- Sidus Space, 공모가 발표 후 주가 급락
- 시더스 스페이스, 로렌스 홀리스터 최고 사업 책임자로 임명
- Why Sidus Space (SIDU) Stock Hit A New 52-Week Low Today - Sidus Space (NASDAQ:SIDU)
- 시더스 스페이스, 980만 달러 규모 공모 발행 결정
- 시더스 스페이스, 공모 계획 발표
- Sidus Space Sales Jump 36 Percent
- Sidus Space completes $7.5 million public offering of common stock
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Sidus Space stock rises after unveiling LunarLizzie lunar satellite platform
일일 변동 비율
1.07 1.13
년간 변동
0.93 7.65
- 이전 종가
- 1.08
- 시가
- 1.09
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- 저가
- 1.07
- 고가
- 1.13
- 볼륨
- 1.160 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -12.20%
- 6개월 변동
- -20.59%
- 년간 변동율
- -61.43%
20 9월, 토요일