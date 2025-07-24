货币 / SIDU
SIDU: Sidus Space Inc - Class A
1.06 USD 0.02 (1.92%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SIDU汇率已更改1.92%。当日，交易品种以低点1.02和高点1.09进行交易。
关注Sidus Space Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIDU新闻
- Sidus Space完成980万美元普通股公开发行
- Sidus Space closes $9.8 million public offering of common stock
- Sidus Space股价在公开发行定价后暴跌
- Sidus Space stock tumbles after pricing public offering
- Sidus Space任命Lawrence Hollister为首席业务官
- Sidus Space appoints Lawrence Hollister as chief business officer
- Why Sidus Space (SIDU) Stock Hit A New 52-Week Low Today - Sidus Space (NASDAQ:SIDU)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Sidus Space定价9800万美元普通股公开发行
- Sidus Space prices $9.8 million public offering of common stock
- Sidus Space宣布计划公开发行普通股
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space Sales Jump 36 Percent
- Earnings call transcript: Sidus Space Q2 2025 reports increased revenue
- Sidus Space completes $7.5 million public offering of common stock
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Sidus Space stock plunges after pricing public offering
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space stock rises after unveiling LunarLizzie lunar satellite platform
- Sidus Space unveils lunar satellite platform for exploration missions
日范围
1.02 1.09
年范围
0.93 7.65
- 前一天收盘价
- 1.04
- 开盘价
- 1.08
- 卖价
- 1.06
- 买价
- 1.36
- 最低价
- 1.02
- 最高价
- 1.09
- 交易量
- 2.660 K
- 日变化
- 1.92%
- 月变化
- -13.82%
- 6个月变化
- -22.06%
- 年变化
- -62.14%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值