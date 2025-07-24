Valute / SIDU
SIDU: Sidus Space Inc - Class A
1.08 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SIDU ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.07 e ad un massimo di 1.13.
Segui le dinamiche di Sidus Space Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SIDU News
- Sidus Space chiude un’offerta pubblica di azioni ordinarie da 9,8 milioni di dollari
- Sidus Space closes $9.8 million public offering of common stock
- Il titolo di Sidus Space crolla dopo il prezzo dell’offerta pubblica
- Sidus Space stock tumbles after pricing public offering
- Sidus Space nomina Lawrence Hollister come Chief Business Officer
- Sidus Space appoints Lawrence Hollister as chief business officer
- Why Sidus Space (SIDU) Stock Hit A New 52-Week Low Today - Sidus Space (NASDAQ:SIDU)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Sidus Space fissa il prezzo dell’offerta pubblica di azioni ordinarie a 9,8 milioni di dollari
- Sidus Space prices $9.8 million public offering of common stock
- Sidus Space annuncia piani per offerta pubblica di azioni ordinarie
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space Sales Jump 36 Percent
- Earnings call transcript: Sidus Space Q2 2025 reports increased revenue
- Sidus Space completes $7.5 million public offering of common stock
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Sidus Space stock plunges after pricing public offering
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Sidus Space announces plans for public offering of common stock
- Sidus Space stock rises after unveiling LunarLizzie lunar satellite platform
- Sidus Space unveils lunar satellite platform for exploration missions
Intervallo Giornaliero
1.07 1.13
Intervallo Annuale
0.93 7.65
- Chiusura Precedente
- 1.08
- Apertura
- 1.09
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Minimo
- 1.07
- Massimo
- 1.13
- Volume
- 1.160 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -12.20%
- Variazione Semestrale
- -20.59%
- Variazione Annuale
- -61.43%
21 settembre, domenica