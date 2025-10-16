KotasyonBölümler
SHV: iShares Short Treasury Bond ETF

110.46 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SHV fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 110.46 ve Yüksek fiyatı olarak 110.47 aralığında işlem gördü.

iShares Short Treasury Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

SHV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares Short Treasury Bond ETF hisse senedi 110.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 110.46 - 110.47 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 110.46 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 538 değerine ulaştı. SHV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Short Treasury Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares Short Treasury Bond ETF hisse senedi şu anda 110.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.28% ve USD değerlerini izler. SHV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SHV hisse senedi nasıl alınır?

iShares Short Treasury Bond ETF hisselerini şu anki 110.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 110.46 ve Ask 110.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 538 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SHV fiyat hareketlerini takip edin.

SHV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares Short Treasury Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 109.91 - 110.52 ve mevcut fiyatı 110.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 110.46 veya Ask 110.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.28% ve 6 aylık değişim oranı 0.32% değerlerini karşılaştırır. SHV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Short Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares Short Treasury Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 110.52 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 109.91 - 110.52). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 110.46 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Short Treasury Bond ETF performansını takip edin.

iShares Short Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 109.91 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 110.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 109.91 - 110.52 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SHV fiyat hareketlerini izleyin.

SHV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares Short Treasury Bond ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 110.46 ve yıllık değişim oranı 0.28% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
110.46 110.47
Yıllık aralık
109.91 110.52
Önceki kapanış
110.46
Açılış
110.46
Satış
110.46
Alış
110.76
Düşük
110.46
Yüksek
110.47
Hacim
538
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
0.28%
6 aylık değişim
0.32%
Yıllık değişim
0.28%
