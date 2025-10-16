- Visão do mercado
SHV: iShares Short Treasury Bond ETF
A taxa do SHV para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 110.46 e o mais alto foi 110.47.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Short Treasury Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SHV hoje?
Hoje iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) está avaliado em 110.46. O instrumento é negociado dentro de 110.46 - 110.47, o fechamento de ontem foi 110.46, e o volume de negociação atingiu 538. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SHV em tempo real.
As ações de iShares Short Treasury Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Short Treasury Bond ETF está avaliado em 110.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.28% e USD. Monitore os movimentos de SHV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SHV?
Você pode comprar ações de iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) pelo preço atual 110.46. Ordens geralmente são executadas perto de 110.46 ou 110.76, enquanto 538 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SHV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SHV?
Investir em iShares Short Treasury Bond ETF envolve considerar a faixa anual 109.91 - 110.52 e o preço atual 110.46. Muitos comparam 0.28% e 0.32% antes de enviar ordens em 110.46 ou 110.76. Estude as mudanças diárias de preço de SHV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Short Treasury Bond ETF?
O maior preço de iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) no último ano foi 110.52. As ações oscilaram bastante dentro de 109.91 - 110.52, e a comparação com 110.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Short Treasury Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Short Treasury Bond ETF?
O menor preço de iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) no ano foi 109.91. A comparação com o preço atual 110.46 e 109.91 - 110.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SHV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SHV?
No passado iShares Short Treasury Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 110.46 e 0.28% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 110.46
- Open
- 110.46
- Bid
- 110.46
- Ask
- 110.76
- Low
- 110.46
- High
- 110.47
- Volume
- 538
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.28%
- Mudança de 6 meses
- 0.32%
- Mudança anual
- 0.28%
- Atu.
- 1.6%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 1.8%
- Atu.
- -0.6%
- Projeç.
- -0.5%
- Prév.
- -0.3%
- Atu.
- 94.6
- Projeç.
- 93.5
- Prév.
- 95.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.953%