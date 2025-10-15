- 概要
SHV: iShares Short Treasury Bond ETF
SHVの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり110.46の安値と110.47の高値で取引されました。
iShares Short Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SHV株の現在の価格は？
iShares Short Treasury Bond ETFの株価は本日110.46です。110.46 - 110.47内で取引され、前日の終値は110.46、取引量は271に達しました。SHVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Short Treasury Bond ETFの株は配当を出しますか？
iShares Short Treasury Bond ETFの現在の価格は110.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.28%やUSDにも注目します。SHVの動きはライブチャートで確認できます。
SHV株を買う方法は？
iShares Short Treasury Bond ETFの株は現在110.46で購入可能です。注文は通常110.46または110.76付近で行われ、271や0.00%が市場の動きを示します。SHVの最新情報はライブチャートで確認できます。
SHV株に投資する方法は？
iShares Short Treasury Bond ETFへの投資では、年間の値幅109.91 - 110.52と現在の110.46を考慮します。注文は多くの場合110.46や110.76で行われる前に、0.28%や0.32%と比較されます。SHVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Short Treasury Bond ETFの株の最高値は？
iShares Short Treasury Bond ETFの過去1年の最高値は110.52でした。109.91 - 110.52内で株価は大きく変動し、110.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Short Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Short Treasury Bond ETFの株の最低値は？
iShares Short Treasury Bond ETF(SHV)の年間最安値は109.91でした。現在の110.46や109.91 - 110.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SHVの動きはライブチャートで確認できます。
SHVの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Short Treasury Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、110.46、0.28%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 110.46
- 始値
- 110.46
- 買値
- 110.46
- 買値
- 110.76
- 安値
- 110.46
- 高値
- 110.47
- 出来高
- 271
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.28%
- 6ヶ月の変化
- 0.32%
- 1年の変化
- 0.28%
- 実際
- 1.6%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 1.8%
- 実際
- -0.6%
- 期待
- -0.5%
- 前
- -0.3%
- 実際
- 94.6
- 期待
- 93.5
- 前
- 95.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.953%