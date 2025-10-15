クォートセクション
通貨 / SHV
SHV: iShares Short Treasury Bond ETF

110.46 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SHVの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり110.46の安値と110.47の高値で取引されました。

iShares Short Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SHV株の現在の価格は？

iShares Short Treasury Bond ETFの株価は本日110.46です。110.46 - 110.47内で取引され、前日の終値は110.46、取引量は271に達しました。SHVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Short Treasury Bond ETFの株は配当を出しますか？

iShares Short Treasury Bond ETFの現在の価格は110.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.28%やUSDにも注目します。SHVの動きはライブチャートで確認できます。

SHV株を買う方法は？

iShares Short Treasury Bond ETFの株は現在110.46で購入可能です。注文は通常110.46または110.76付近で行われ、271や0.00%が市場の動きを示します。SHVの最新情報はライブチャートで確認できます。

SHV株に投資する方法は？

iShares Short Treasury Bond ETFへの投資では、年間の値幅109.91 - 110.52と現在の110.46を考慮します。注文は多くの場合110.46や110.76で行われる前に、0.28%や0.32%と比較されます。SHVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Short Treasury Bond ETFの株の最高値は？

iShares Short Treasury Bond ETFの過去1年の最高値は110.52でした。109.91 - 110.52内で株価は大きく変動し、110.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Short Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Short Treasury Bond ETFの株の最低値は？

iShares Short Treasury Bond ETF(SHV)の年間最安値は109.91でした。現在の110.46や109.91 - 110.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SHVの動きはライブチャートで確認できます。

SHVの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Short Treasury Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、110.46、0.28%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
110.46 110.47
1年のレンジ
109.91 110.52
以前の終値
110.46
始値
110.46
買値
110.46
買値
110.76
安値
110.46
高値
110.47
出来高
271
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.28%
6ヶ月の変化
0.32%
1年の変化
0.28%
