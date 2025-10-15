iShares Short Treasury Bond ETFの現在の価格は110.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.28%やUSDにも注目します。SHVの動きはライブチャートで確認できます。

iShares Short Treasury Bond ETFの過去1年の最高値は110.52でした。109.91 - 110.52内で株価は大きく変動し、110.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Short Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Short Treasury Bond ETFの株の最低値は？

iShares Short Treasury Bond ETF(SHV)の年間最安値は109.91でした。現在の110.46や109.91 - 110.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SHVの動きはライブチャートで確認できます。