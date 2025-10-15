CotizacionesSecciones
SHV
SHV: iShares Short Treasury Bond ETF

110.46 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SHV de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 110.46, mientras que el máximo ha alcanzado 110.47.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Short Treasury Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SHV hoy?

iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) se evalúa hoy en 110.46. El instrumento se negocia dentro de 110.46 - 110.47; el cierre de ayer ha sido 110.46 y el volumen comercial ha alcanzado 271. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SHV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Short Treasury Bond ETF?

iShares Short Treasury Bond ETF se evalúa actualmente en 110.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.28% y USD. Monitoree los movimientos de SHV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SHV?

Puede comprar acciones de iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) al precio actual de 110.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 110.46 o 110.76, mientras que 271 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SHV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SHV?

Invertir en iShares Short Treasury Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 109.91 - 110.52 y el precio actual 110.46. Muchos comparan 0.28% y 0.32% antes de colocar órdenes en 110.46 o 110.76. Estudie los cambios diarios de precios de SHV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Short Treasury Bond ETF?

El precio más alto de iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) en el último año ha sido 110.52. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 109.91 - 110.52, una comparación con 110.46 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Short Treasury Bond ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Short Treasury Bond ETF?

El precio más bajo de iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) para el año ha sido 109.91. La comparación con los actuales 110.46 y 109.91 - 110.52 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SHV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SHV?

En el pasado, iShares Short Treasury Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 110.46 y 0.28% después de las acciones corporativas.

Rango diario
110.46 110.47
Rango anual
109.91 110.52
Cierres anteriores
110.46
Open
110.46
Bid
110.46
Ask
110.76
Low
110.46
High
110.47
Volumen
271
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
0.28%
Cambio a 6 meses
0.32%
Cambio anual
0.28%
28 octubre, martes
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.6%
Pronós.
1.7%
Prev.
1.8%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.6%
Pronós.
-0.5%
Prev.
-0.3%
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.6
Pronós.
93.5
Prev.
95.6
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 7 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.953%