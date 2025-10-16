КотировкиРазделы
SHV: iShares Short Treasury Bond ETF

110.46 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SHV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.46, а максимальная — 110.47.

Следите за динамикой iShares Short Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SHV сегодня?

iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) сегодня оценивается на уровне 110.46. Инструмент торгуется в пределах 110.46 - 110.47, вчерашнее закрытие составило 110.46, а торговый объем достиг 538. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Short Treasury Bond ETF?

iShares Short Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 110.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.28% и USD. Отслеживайте движения SHV на графике в реальном времени.

Как купить акции SHV?

Вы можете купить акции iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) по текущей цене 110.46. Ордера обычно размещаются около 110.46 или 110.76, тогда как 538 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SHV?

Инвестирование в iShares Short Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 109.91 - 110.52 и текущей цены 110.46. Многие сравнивают 0.28% и 0.32% перед размещением ордеров на 110.46 или 110.76. Изучайте ежедневные изменения цены SHV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Short Treasury Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) за последний год составила 110.52. Акции заметно колебались в пределах 109.91 - 110.52, сравнение с 110.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Short Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Short Treasury Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) за год составила 109.91. Сравнение с текущими 110.46 и 109.91 - 110.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SHV?

В прошлом iShares Short Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 110.46 и 0.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
110.46 110.47
Годовой диапазон
109.91 110.52
Предыдущее закрытие
110.46
Open
110.46
Bid
110.46
Ask
110.76
Low
110.46
High
110.47
Объем
538
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
0.32%
Годовое изменение
0.28%
28 октября, вторник
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.6%
Прог.
1.7%
Пред.
1.8%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.6%
Прог.
-0.5%
Пред.
-0.3%
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.6
Прог.
93.5
Пред.
95.6
17:00
USD
Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.953%