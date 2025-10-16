- Обзор рынка
SHV: iShares Short Treasury Bond ETF
Курс SHV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.46, а максимальная — 110.47.
Следите за динамикой iShares Short Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SHV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SHV сегодня?
iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) сегодня оценивается на уровне 110.46. Инструмент торгуется в пределах 110.46 - 110.47, вчерашнее закрытие составило 110.46, а торговый объем достиг 538. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Short Treasury Bond ETF?
iShares Short Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 110.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.28% и USD. Отслеживайте движения SHV на графике в реальном времени.
Как купить акции SHV?
Вы можете купить акции iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) по текущей цене 110.46. Ордера обычно размещаются около 110.46 или 110.76, тогда как 538 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SHV?
Инвестирование в iShares Short Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 109.91 - 110.52 и текущей цены 110.46. Многие сравнивают 0.28% и 0.32% перед размещением ордеров на 110.46 или 110.76. Изучайте ежедневные изменения цены SHV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Short Treasury Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) за последний год составила 110.52. Акции заметно колебались в пределах 109.91 - 110.52, сравнение с 110.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Short Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Short Treasury Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) за год составила 109.91. Сравнение с текущими 110.46 и 109.91 - 110.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SHV?
В прошлом iShares Short Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 110.46 и 0.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 110.46
- Open
- 110.46
- Bid
- 110.46
- Ask
- 110.76
- Low
- 110.46
- High
- 110.47
- Объем
- 538
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- 0.32%
- Годовое изменение
- 0.28%
- Акт.
- 1.6%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 1.8%
- Акт.
- -0.6%
- Прог.
- -0.5%
- Пред.
- -0.3%
- Акт.
- 94.6
- Прог.
- 93.5
- Пред.
- 95.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.953%