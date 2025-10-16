- Aperçu
SHV: iShares Short Treasury Bond ETF
Le taux de change de SHV a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 110.46 et à un maximum de 110.47.
Suivez la dynamique iShares Short Treasury Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SHV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SHV aujourd'hui ?
L'action iShares Short Treasury Bond ETF est cotée à 110.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 110.46 - 110.47, a clôturé hier à 110.46 et son volume d'échange a atteint 538. Le graphique en temps réel du cours de SHV présente ces mises à jour.
L'action iShares Short Treasury Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Short Treasury Bond ETF est actuellement valorisé à 110.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SHV.
Comment acheter des actions SHV ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Short Treasury Bond ETF au cours actuel de 110.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 110.46 ou de 110.76, le 538 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SHV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SHV ?
Investir dans iShares Short Treasury Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 109.91 - 110.52 et le prix actuel 110.46. Beaucoup comparent 0.28% et 0.32% avant de passer des ordres à 110.46 ou 110.76. Consultez le graphique du cours de SHV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Short Treasury Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Short Treasury Bond ETF l'année dernière était 110.52. Au cours de 109.91 - 110.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 110.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Short Treasury Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Short Treasury Bond ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) sur l'année a été 109.91. Sa comparaison avec 110.46 et 109.91 - 110.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SHV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SHV a-t-elle été divisée ?
iShares Short Treasury Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 110.46 et 0.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 110.46
- Ouverture
- 110.46
- Bid
- 110.46
- Ask
- 110.76
- Plus Bas
- 110.46
- Plus Haut
- 110.47
- Volume
- 538
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.28%
- Changement à 6 Mois
- 0.32%
- Changement Annuel
- 0.28%
- Act
- 1.6%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 1.8%
- Act
- -0.6%
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -0.3%
- Act
- 94.6
- Fcst
- 93.5
- Prev
- 95.6
- Act
- 3.790%
- Fcst
- Prev
- 3.953%