SHV: iShares Short Treasury Bond ETF

110.46 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHV ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 110.46 e ad un massimo di 110.47.

Segui le dinamiche di iShares Short Treasury Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

SHV News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SHV oggi?

Oggi le azioni iShares Short Treasury Bond ETF sono prezzate a 110.46. Viene scambiato all'interno di 110.46 - 110.47, la chiusura di ieri è stata 110.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 538. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SHV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Short Treasury Bond ETF pagano dividendi?

iShares Short Treasury Bond ETF è attualmente valutato a 110.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SHV.

Come acquistare azioni SHV?

Puoi acquistare azioni iShares Short Treasury Bond ETF al prezzo attuale di 110.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 110.46 o 110.76, mentre 538 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SHV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SHV?

Investire in iShares Short Treasury Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 109.91 - 110.52 e il prezzo attuale 110.46. Molti confrontano 0.28% e 0.32% prima di effettuare ordini su 110.46 o 110.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SHV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Short Treasury Bond ETF?

Il prezzo massimo di iShares Short Treasury Bond ETF nell'ultimo anno è stato 110.52. All'interno di 109.91 - 110.52, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 110.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Short Treasury Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Short Treasury Bond ETF?

Il prezzo più basso di iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) nel corso dell'anno è stato 109.91. Confrontandolo con gli attuali 110.46 e 109.91 - 110.52 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SHV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SHV?

iShares Short Treasury Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 110.46 e 0.28%.

Intervallo Giornaliero
110.46 110.47
Intervallo Annuale
109.91 110.52
Chiusura Precedente
110.46
Apertura
110.46
Bid
110.46
Ask
110.76
Minimo
110.46
Massimo
110.47
Volume
538
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.28%
Variazione Semestrale
0.32%
Variazione Annuale
0.28%
28 ottobre, martedì
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.6%
Fcst
1.7%
Prev
1.8%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.6%
Fcst
-0.5%
Prev
-0.3%
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.6
Fcst
93.5
Prev
95.6
17:00
USD
Asta di Banconote a 7 anni
Agire
3.790%
Fcst
Prev
3.953%