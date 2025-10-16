KurseKategorien
SHV: iShares Short Treasury Bond ETF

110.46 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SHV hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.46 bis zu einem Hoch von 110.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Short Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SHV heute?

Die Aktie von iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) notiert heute bei 110.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 110.46 - 110.47 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 110.46 und das Handelsvolumen erreichte 538. Das Live-Chart von SHV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SHV Dividenden?

iShares Short Treasury Bond ETF wird derzeit mit 110.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SHV zu verfolgen.

Wie kaufe ich SHV-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) zum aktuellen Kurs von 110.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 110.46 oder 110.76 platziert, während 538 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SHV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SHV-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Short Treasury Bond ETF müssen die jährliche Spanne 109.91 - 110.52 und der aktuelle Kurs 110.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.28% und 0.32%, bevor sie Orders zu 110.46 oder 110.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SHV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Short Treasury Bond ETF?

Der höchste Kurs von iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) im vergangenen Jahr lag bei 110.52. Innerhalb von 109.91 - 110.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 110.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Short Treasury Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Short Treasury Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) im Laufe des Jahres betrug 109.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 110.46 und der Spanne 109.91 - 110.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SHV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SHV statt?

iShares Short Treasury Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 110.46 und 0.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
110.46 110.47
Jahresspanne
109.91 110.52
Vorheriger Schlusskurs
110.46
Eröffnung
110.46
Bid
110.46
Ask
110.76
Tief
110.46
Hoch
110.47
Volumen
538
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.28%
6-Monatsänderung
0.32%
Jahresänderung
0.28%
28 Oktober, Dienstag
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.6%
Erw
1.7%
Vorh
1.8%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.6%
Erw
-0.5%
Vorh
-0.3%
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.6
Erw
93.5
Vorh
95.6
17:00
USD
7-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.953%