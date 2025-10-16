- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SHV: iShares Short Treasury Bond ETF
Der Wechselkurs von SHV hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.46 bis zu einem Hoch von 110.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Short Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHV News
- The Rapid Evaporation Of Liquidity
- Single Stock Volatility Bid Ahead Of Tech Earnings
- If The Fed Ends QT Too Soon, It Risks Discrediting Its Ceiling Tools
- Fed Rate Decision Ahead: ETF Areas Likely to Win
- Rates Spark: Upside Potential For Euro Rates Should Not Be Underestimated
- Slower Inflation But Rising Uncertainty In September
- Why The Market Won't Go Down
- Soft Sentiment Vs. Resilient Data — Which Way Will Macro Surprise?
- U.S. Bond Market Remains On Track For Strong Bull Run In 2025
- Markets Weekly Outlook: Trump-Xi Meeting, Earnings And Central Banks
- Massive Outlier In Owner’s Equivalent Of Rent Pushed Down CPI, Core CPI, Core Services CPI
- Consumer Price Index: Inflation Rises To 3.0% In September, Lower Than Expected
- Cracks Emerge Beneath Market Resilience, Challenging Areas Of The U.S. Economy
- Rates Spark: Stuff Perking Interest As We End The Week
- Above The Noise: Has The ‘Bubble Talk’ Been Blown Out Of Proportion?
- Will Friday’s CPI Release Clarify Or Blur The Inflation Outlook?
- Rates Spark: Front Ends Are Steady, But Lots Going On
- What Do Bond Market Drawdowns Tell Us About Diversification?
- Duration In Motion: Dynamic Strategies For Today’s Market
- Repo Market’s Warning Light Is Flickering
- Will Friday’s Delayed CPI Report Derail The Fed’s Rate Cut Plans?
- Weekly Commentary: Infestation
- The Laziest Way To Put Your Cash To Work: TBIL
- Federal Reserve Beige Book Gives The Greenlight To Further Rate Cuts
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SHV heute?
Die Aktie von iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) notiert heute bei 110.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 110.46 - 110.47 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 110.46 und das Handelsvolumen erreichte 538. Das Live-Chart von SHV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SHV Dividenden?
iShares Short Treasury Bond ETF wird derzeit mit 110.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SHV zu verfolgen.
Wie kaufe ich SHV-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) zum aktuellen Kurs von 110.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 110.46 oder 110.76 platziert, während 538 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SHV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SHV-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Short Treasury Bond ETF müssen die jährliche Spanne 109.91 - 110.52 und der aktuelle Kurs 110.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.28% und 0.32%, bevor sie Orders zu 110.46 oder 110.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SHV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Short Treasury Bond ETF?
Der höchste Kurs von iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) im vergangenen Jahr lag bei 110.52. Innerhalb von 109.91 - 110.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 110.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Short Treasury Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Short Treasury Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) im Laufe des Jahres betrug 109.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 110.46 und der Spanne 109.91 - 110.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SHV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SHV statt?
iShares Short Treasury Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 110.46 und 0.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 110.46
- Eröffnung
- 110.46
- Bid
- 110.46
- Ask
- 110.76
- Tief
- 110.46
- Hoch
- 110.47
- Volumen
- 538
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.28%
- 6-Monatsänderung
- 0.32%
- Jahresänderung
- 0.28%
- Akt
- 1.6%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
- -0.6%
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
- 94.6
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 95.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%