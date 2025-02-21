Dövizler / SHPH
SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc
4.09 USD 0.35 (7.88%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SHPH fiyatı bugün -7.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.09 ve Yüksek fiyatı olarak 4.37 aralığında işlem gördü.
Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SHPH haberleri
- Shuttle Pharmaceuticals yeni yönetim kurulu üyeleri ve komite başkanları atadı
- Shuttle Pharmaceuticals appoints new directors and committee chairs
- Shuttle Pharmaceuticals yönetim kurulu üyesi Joseph Tung istifa etti
- Shuttle Pharmaceuticals director Joseph Tung resigns from board
- Shuttle Pharmaceuticals yönetim kuruluna Adam Chambers’ı atadı
- Shuttle Pharmaceuticals appoints Adam Chambers to board of directors
- Shuttle Pharmaceuticals Announces Closing of $4.25 Million Private Placement Priced At-the-Market
- # Shuttle Pharmaceuticals raises $4.25 million in private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shuttle Pharma Announces Reverse Stock Split will Become Effective on June 16, 2025, at 12:01 a.m., Eastern Time
- # Shuttle Pharmaceuticals plans 25-for-1 reverse stock split
- Shuttle Pharma appoints new Chairman to its Board
- SHPH stock plunges to 52-week low of $0.2 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Günlük aralık
4.09 4.37
Yıllık aralık
0.12 4.70
- Önceki kapanış
- 4.44
- Açılış
- 4.20
- Satış
- 4.09
- Alış
- 4.39
- Düşük
- 4.09
- Yüksek
- 4.37
- Hacim
- 232
- Günlük değişim
- -7.88%
- Aylık değişim
- 21.36%
- 6 aylık değişim
- 948.72%
- Yıllık değişim
- 209.85%
21 Eylül, Pazar