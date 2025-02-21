Währungen / SHPH
SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc
4.18 USD 0.26 (5.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHPH hat sich für heute um -5.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.09 bis zu einem Hoch von 4.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SHPH News
- Shuttle Pharmaceuticals besetzt Vorstand und Ausschüsse neu
- Shuttle Pharmaceuticals appoints new directors and committee chairs
- Joseph Tung verlässt Verwaltungsrat von Shuttle Pharmaceuticals
- Shuttle Pharmaceuticals director Joseph Tung resigns from board
- Shuttle Pharmaceuticals beruft Adam Chambers in den Verwaltungsrat/n
- Shuttle Pharmaceuticals appoints Adam Chambers to board of directors
- Shuttle Pharmaceuticals Announces Closing of $4.25 Million Private Placement Priced At-the-Market
- # Shuttle Pharmaceuticals raises $4.25 million in private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shuttle Pharma Announces Reverse Stock Split will Become Effective on June 16, 2025, at 12:01 a.m., Eastern Time
- # Shuttle Pharmaceuticals plans 25-for-1 reverse stock split
- Shuttle Pharma appoints new Chairman to its Board
- SHPH stock plunges to 52-week low of $0.2 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Tagesspanne
4.09 4.37
Jahresspanne
0.12 4.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.44
- Eröffnung
- 4.20
- Bid
- 4.18
- Ask
- 4.48
- Tief
- 4.09
- Hoch
- 4.37
- Volumen
- 184
- Tagesänderung
- -5.86%
- Monatsänderung
- 24.04%
- 6-Monatsänderung
- 971.79%
- Jahresänderung
- 216.67%
