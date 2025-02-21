KurseKategorien
SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc

4.18 USD 0.26 (5.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SHPH hat sich für heute um -5.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.09 bis zu einem Hoch von 4.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
4.09 4.37
Jahresspanne
0.12 4.70
Vorheriger Schlusskurs
4.44
Eröffnung
4.20
Bid
4.18
Ask
4.48
Tief
4.09
Hoch
4.37
Volumen
184
Tagesänderung
-5.86%
Monatsänderung
24.04%
6-Monatsänderung
971.79%
Jahresänderung
216.67%
