SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc
4.44 USD 0.08 (1.83%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SHPHの今日の為替レートは、1.83%変化しました。日中、通貨は1あたり4.30の安値と4.54の高値で取引されました。
Shuttle Pharmaceuticals Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SHPH News
- シャトル・ファーマシューティカルズ、新取締役と委員会議長を任命
- Shuttle Pharmaceuticals appoints new directors and committee chairs
- シャトル・ファーマシューティカルズの取締役ジョセフ・タン氏が辞任
- Shuttle Pharmaceuticals director Joseph Tung resigns from board
- シャトル・ファーマシューティカルズ、アダム・チェンバーズを取締役に任命
- Shuttle Pharmaceuticals appoints Adam Chambers to board of directors
- Shuttle Pharmaceuticals Announces Closing of $4.25 Million Private Placement Priced At-the-Market
- # Shuttle Pharmaceuticals raises $4.25 million in private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shuttle Pharma Announces Reverse Stock Split will Become Effective on June 16, 2025, at 12:01 a.m., Eastern Time
- # Shuttle Pharmaceuticals plans 25-for-1 reverse stock split
- Shuttle Pharma appoints new Chairman to its Board
- SHPH stock plunges to 52-week low of $0.2 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
1日のレンジ
4.30 4.54
1年のレンジ
0.12 4.70
- 以前の終値
- 4.36
- 始値
- 4.40
- 買値
- 4.44
- 買値
- 4.74
- 安値
- 4.30
- 高値
- 4.54
- 出来高
- 267
- 1日の変化
- 1.83%
- 1ヶ月の変化
- 31.75%
- 6ヶ月の変化
- 1038.46%
- 1年の変化
- 236.36%
