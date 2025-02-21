CotationsSections
Devises / SHPH
Retour à Actions

SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc

4.09 USD 0.35 (7.88%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SHPH a changé de -7.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.09 et à un maximum de 4.37.

Suivez la dynamique Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SHPH Nouvelles

Range quotidien
4.09 4.37
Range Annuel
0.12 4.70
Clôture Précédente
4.44
Ouverture
4.20
Bid
4.09
Ask
4.39
Plus Bas
4.09
Plus Haut
4.37
Volume
232
Changement quotidien
-7.88%
Changement Mensuel
21.36%
Changement à 6 Mois
948.72%
Changement Annuel
209.85%
20 septembre, samedi