Devises / SHPH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc
4.09 USD 0.35 (7.88%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SHPH a changé de -7.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.09 et à un maximum de 4.37.
Suivez la dynamique Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHPH Nouvelles
- Shuttle Pharmaceuticals nomme de nouveaux administrateurs et présidents de comités
- Shuttle Pharmaceuticals appoints new directors and committee chairs
- Le directeur de Shuttle Pharmaceuticals Joseph Tung démissionne du conseil
- Shuttle Pharmaceuticals director Joseph Tung resigns from board
- Shuttle Pharmaceuticals nomme Adam Chambers à son conseil d’administration
- Shuttle Pharmaceuticals appoints Adam Chambers to board of directors
- Shuttle Pharmaceuticals Announces Closing of $4.25 Million Private Placement Priced At-the-Market
- # Shuttle Pharmaceuticals raises $4.25 million in private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shuttle Pharma Announces Reverse Stock Split will Become Effective on June 16, 2025, at 12:01 a.m., Eastern Time
- # Shuttle Pharmaceuticals plans 25-for-1 reverse stock split
- Shuttle Pharma appoints new Chairman to its Board
- SHPH stock plunges to 52-week low of $0.2 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Range quotidien
4.09 4.37
Range Annuel
0.12 4.70
- Clôture Précédente
- 4.44
- Ouverture
- 4.20
- Bid
- 4.09
- Ask
- 4.39
- Plus Bas
- 4.09
- Plus Haut
- 4.37
- Volume
- 232
- Changement quotidien
- -7.88%
- Changement Mensuel
- 21.36%
- Changement à 6 Mois
- 948.72%
- Changement Annuel
- 209.85%
20 septembre, samedi