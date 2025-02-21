Moedas / SHPH
SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc
4.44 USD 0.08 (1.83%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SHPH para hoje mudou para 1.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.30 e o mais alto foi 4.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SHPH Notícias
- Diretor da Shuttle Pharmaceuticals, Joseph Tung, renuncia ao conselho
- Shuttle Pharmaceuticals director Joseph Tung resigns from board
- Shuttle Pharmaceuticals nomeia Adam Chambers para o conselho de administração
- Shuttle Pharmaceuticals appoints Adam Chambers to board of directors
- Shuttle Pharmaceuticals Announces Closing of $4.25 Million Private Placement Priced At-the-Market
- # Shuttle Pharmaceuticals raises $4.25 million in private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shuttle Pharma Announces Reverse Stock Split will Become Effective on June 16, 2025, at 12:01 a.m., Eastern Time
- # Shuttle Pharmaceuticals plans 25-for-1 reverse stock split
- Shuttle Pharma appoints new Chairman to its Board
- SHPH stock plunges to 52-week low of $0.2 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Faixa diária
4.30 4.54
Faixa anual
0.12 4.70
- Fechamento anterior
- 4.36
- Open
- 4.40
- Bid
- 4.44
- Ask
- 4.74
- Low
- 4.30
- High
- 4.54
- Volume
- 267
- Mudança diária
- 1.83%
- Mudança mensal
- 31.75%
- Mudança de 6 meses
- 1038.46%
- Mudança anual
- 236.36%
