시세섹션
통화 / SHPH
주식로 돌아가기

SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc

4.09 USD 0.35 (7.88%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SHPH 환율이 오늘 -7.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.09이고 고가는 4.37이었습니다.

Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SHPH News

일일 변동 비율
4.09 4.37
년간 변동
0.12 4.70
이전 종가
4.44
시가
4.20
Bid
4.09
Ask
4.39
저가
4.09
고가
4.37
볼륨
232
일일 변동
-7.88%
월 변동
21.36%
6개월 변동
948.72%
년간 변동율
209.85%
20 9월, 토요일