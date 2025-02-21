통화 / SHPH
SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc
4.09 USD 0.35 (7.88%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SHPH 환율이 오늘 -7.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.09이고 고가는 4.37이었습니다.
Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SHPH News
- 셔틀 제약, 신규 이사 및 위원장 임명
- Shuttle Pharmaceuticals appoints new directors and committee chairs
- Shuttle Pharma 이사 Joseph Tung, 이사회 사임
- Shuttle Pharmaceuticals director Joseph Tung resigns from board
- 셔틀 제약, 이사회에 Adam Chambers 임명
- Shuttle Pharmaceuticals appoints Adam Chambers to board of directors
- Shuttle Pharmaceuticals Announces Closing of $4.25 Million Private Placement Priced At-the-Market
- # Shuttle Pharmaceuticals raises $4.25 million in private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shuttle Pharma Announces Reverse Stock Split will Become Effective on June 16, 2025, at 12:01 a.m., Eastern Time
- # Shuttle Pharmaceuticals plans 25-for-1 reverse stock split
- Shuttle Pharma appoints new Chairman to its Board
- SHPH stock plunges to 52-week low of $0.2 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
일일 변동 비율
4.09 4.37
년간 변동
0.12 4.70
- 이전 종가
- 4.44
- 시가
- 4.20
- Bid
- 4.09
- Ask
- 4.39
- 저가
- 4.09
- 고가
- 4.37
- 볼륨
- 232
- 일일 변동
- -7.88%
- 월 변동
- 21.36%
- 6개월 변동
- 948.72%
- 년간 변동율
- 209.85%
