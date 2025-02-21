货币 / SHPH
SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc
4.36 USD 0.78 (21.79%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SHPH汇率已更改21.79%。当日，交易品种以低点3.92和高点4.54进行交易。
关注Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SHPH新闻
- Shuttle Pharmaceuticals任命Adam Chambers为董事会成员
- Shuttle Pharmaceuticals appoints Adam Chambers to board of directors
- Shuttle Pharmaceuticals Announces Closing of $4.25 Million Private Placement Priced At-the-Market
- # Shuttle Pharmaceuticals raises $4.25 million in private placement
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shuttle Pharma Announces Reverse Stock Split will Become Effective on June 16, 2025, at 12:01 a.m., Eastern Time
- # Shuttle Pharmaceuticals plans 25-for-1 reverse stock split
- Shuttle Pharma appoints new Chairman to its Board
- SHPH stock plunges to 52-week low of $0.2 amid market challenges
日范围
3.92 4.54
年范围
0.12 4.70
- 前一天收盘价
- 3.58
- 开盘价
- 4.13
- 卖价
- 4.36
- 买价
- 4.66
- 最低价
- 3.92
- 最高价
- 4.54
- 交易量
- 516
- 日变化
- 21.79%
- 月变化
- 29.38%
- 6个月变化
- 1017.95%
- 年变化
- 230.30%
