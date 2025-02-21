Valute / SHPH
SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc
4.09 USD 0.35 (7.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SHPH ha avuto una variazione del -7.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.09 e ad un massimo di 4.37.
Segui le dinamiche di Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SHPH News
- Shuttle Pharmaceuticals nomina nuovi direttori e presidenti di comitato
- Il direttore di Shuttle Pharmaceuticals Joseph Tung si dimette dal consiglio
- Shuttle Pharmaceuticals nomina Adam Chambers nel consiglio di amministrazione
- Shuttle Pharmaceuticals Announces Closing of $4.25 Million Private Placement Priced At-the-Market
- # Shuttle Pharmaceuticals raises $4.25 million in private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shuttle Pharma Announces Reverse Stock Split will Become Effective on June 16, 2025, at 12:01 a.m., Eastern Time
- # Shuttle Pharmaceuticals plans 25-for-1 reverse stock split
- Shuttle Pharma appoints new Chairman to its Board
- SHPH stock plunges to 52-week low of $0.2 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Intervallo Giornaliero
4.09 4.37
Intervallo Annuale
0.12 4.70
- Chiusura Precedente
- 4.44
- Apertura
- 4.20
- Bid
- 4.09
- Ask
- 4.39
- Minimo
- 4.09
- Massimo
- 4.37
- Volume
- 232
- Variazione giornaliera
- -7.88%
- Variazione Mensile
- 21.36%
- Variazione Semestrale
- 948.72%
- Variazione Annuale
- 209.85%
21 settembre, domenica