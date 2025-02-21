QuotazioniSezioni
SHPH
SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc

4.09 USD 0.35 (7.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHPH ha avuto una variazione del -7.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.09 e ad un massimo di 4.37.

Segui le dinamiche di Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.09 4.37
Intervallo Annuale
0.12 4.70
Chiusura Precedente
4.44
Apertura
4.20
Bid
4.09
Ask
4.39
Minimo
4.09
Massimo
4.37
Volume
232
Variazione giornaliera
-7.88%
Variazione Mensile
21.36%
Variazione Semestrale
948.72%
Variazione Annuale
209.85%
21 settembre, domenica