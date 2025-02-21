Валюты / SHPH
SHPH: Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc
3.58 USD 0.11 (3.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHPH за сегодня изменился на 3.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.41, а максимальная — 3.62.
Следите за динамикой Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SHPH
Shuttle Pharmaceuticals назначает Адама Чемберса в совет директоров
Shuttle Pharmaceuticals appoints Adam Chambers to board of directors
Shuttle Pharmaceuticals Announces Closing of $4.25 Million Private Placement Priced At-the-Market
Shuttle Pharmaceuticals raises $4.25 million in private placement
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
Shuttle Pharma Announces Reverse Stock Split will Become Effective on June 16, 2025, at 12:01 a.m., Eastern Time
Shuttle Pharmaceuticals plans 25-for-1 reverse stock split
Shuttle Pharma appoints new Chairman to its Board
SHPH stock plunges to 52-week low of $0.2 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Дневной диапазон
3.41 3.62
Годовой диапазон
0.12 4.70
- Предыдущее закрытие
- 3.47
- Open
- 3.45
- Bid
- 3.58
- Ask
- 3.88
- Low
- 3.41
- High
- 3.62
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- 3.17%
- Месячное изменение
- 6.23%
- 6-месячное изменение
- 817.95%
- Годовое изменение
- 171.21%
