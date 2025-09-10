FiyatlarBölümler
Dövizler / SHOP
Geri dön - Hisse senetleri

SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares

153.30 USD 1.21 (0.80%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SHOP fiyatı bugün 0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 151.76 ve Yüksek fiyatı olarak 155.13 aralığında işlem gördü.

Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SHOP haberleri

Günlük aralık
151.76 155.13
Yıllık aralık
69.84 155.13
Önceki kapanış
152.09
Açılış
151.79
Satış
153.30
Alış
153.60
Düşük
151.76
Yüksek
155.13
Hacim
17.779 K
Günlük değişim
0.80%
Aylık değişim
12.09%
6 aylık değişim
60.44%
Yıllık değişim
91.41%
21 Eylül, Pazar