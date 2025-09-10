Dövizler / SHOP
SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares
153.30 USD 1.21 (0.80%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SHOP fiyatı bugün 0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 151.76 ve Yüksek fiyatı olarak 155.13 aralığında işlem gördü.
Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
151.76 155.13
Yıllık aralık
69.84 155.13
- Önceki kapanış
- 152.09
- Açılış
- 151.79
- Satış
- 153.30
- Alış
- 153.60
- Düşük
- 151.76
- Yüksek
- 155.13
- Hacim
- 17.779 K
- Günlük değişim
- 0.80%
- Aylık değişim
- 12.09%
- 6 aylık değişim
- 60.44%
- Yıllık değişim
- 91.41%
21 Eylül, Pazar