SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares

153.30 USD 1.21 (0.80%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHOP ha avuto una variazione del 0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 151.76 e ad un massimo di 155.13.

Segui le dinamiche di Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
151.76 155.13
Intervallo Annuale
69.84 155.13
Chiusura Precedente
152.09
Apertura
151.79
Bid
153.30
Ask
153.60
Minimo
151.76
Massimo
155.13
Volume
17.779 K
Variazione giornaliera
0.80%
Variazione Mensile
12.09%
Variazione Semestrale
60.44%
Variazione Annuale
91.41%
20 settembre, sabato