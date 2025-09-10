Valute / SHOP
SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares
153.30 USD 1.21 (0.80%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SHOP ha avuto una variazione del 0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 151.76 e ad un massimo di 155.13.
Segui le dinamiche di Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
151.76 155.13
Intervallo Annuale
69.84 155.13
- Chiusura Precedente
- 152.09
- Apertura
- 151.79
- Bid
- 153.30
- Ask
- 153.60
- Minimo
- 151.76
- Massimo
- 155.13
- Volume
- 17.779 K
- Variazione giornaliera
- 0.80%
- Variazione Mensile
- 12.09%
- Variazione Semestrale
- 60.44%
- Variazione Annuale
- 91.41%
20 settembre, sabato