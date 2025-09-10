Divisas / SHOP
SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares
147.87 USD 0.65 (0.44%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SHOP de hoy ha cambiado un 0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 145.37, mientras que el máximo ha alcanzado 149.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHOP News
Rango diario
145.37 149.10
Rango anual
69.84 151.64
- Cierres anteriores
- 147.22
- Open
- 148.47
- Bid
- 147.87
- Ask
- 148.17
- Low
- 145.37
- High
- 149.10
- Volumen
- 10.962 K
- Cambio diario
- 0.44%
- Cambio mensual
- 8.12%
- Cambio a 6 meses
- 54.76%
- Cambio anual
- 84.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B