SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares
152.09 USD 4.22 (2.85%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SHOPの今日の為替レートは、2.85%変化しました。日中、通貨は1あたり148.19の安値と152.93の高値で取引されました。
Shopify Inc Class A Subordinate Voting Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
148.19 152.93
1年のレンジ
69.84 152.93
- 以前の終値
- 147.87
- 始値
- 149.50
- 買値
- 152.09
- 買値
- 152.39
- 安値
- 148.19
- 高値
- 152.93
- 出来高
- 16.748 K
- 1日の変化
- 2.85%
- 1ヶ月の変化
- 11.20%
- 6ヶ月の変化
- 59.17%
- 1年の変化
- 89.90%
