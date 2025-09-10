クォートセクション
SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares

152.09 USD 4.22 (2.85%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SHOPの今日の為替レートは、2.85%変化しました。日中、通貨は1あたり148.19の安値と152.93の高値で取引されました。

Shopify Inc Class A Subordinate Voting Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
148.19 152.93
1年のレンジ
69.84 152.93
以前の終値
147.87
始値
149.50
買値
152.09
買値
152.39
安値
148.19
高値
152.93
出来高
16.748 K
1日の変化
2.85%
1ヶ月の変化
11.20%
6ヶ月の変化
59.17%
1年の変化
89.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K