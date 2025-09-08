КотировкиРазделы
Валюты / SHOP
Назад в Рынок акций США

SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares

147.22 USD 0.67 (0.45%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SHOP за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.21, а максимальная — 150.17.

Следите за динамикой Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SHOP

Дневной диапазон
145.21 150.17
Годовой диапазон
69.84 151.64
Предыдущее закрытие
147.89
Open
149.09
Bid
147.22
Ask
147.52
Low
145.21
High
150.17
Объем
14.253 K
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
7.64%
6-месячное изменение
54.08%
Годовое изменение
83.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.