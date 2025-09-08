Валюты / SHOP
SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares
147.22 USD 0.67 (0.45%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHOP за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.21, а максимальная — 150.17.
Следите за динамикой Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
145.21 150.17
Годовой диапазон
69.84 151.64
- Предыдущее закрытие
- 147.89
- Open
- 149.09
- Bid
- 147.22
- Ask
- 147.52
- Low
- 145.21
- High
- 150.17
- Объем
- 14.253 K
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 7.64%
- 6-месячное изменение
- 54.08%
- Годовое изменение
- 83.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.