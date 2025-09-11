KurseKategorien
Währungen / SHOP
Zurück zum Aktien

SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares

152.09 USD 4.22 (2.85%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SHOP hat sich für heute um 2.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 148.19 bis zu einem Hoch von 152.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SHOP News

Tagesspanne
148.19 152.93
Jahresspanne
69.84 152.93
Vorheriger Schlusskurs
147.87
Eröffnung
149.50
Bid
152.09
Ask
152.39
Tief
148.19
Hoch
152.93
Volumen
16.748 K
Tagesänderung
2.85%
Monatsänderung
11.20%
6-Monatsänderung
59.17%
Jahresänderung
89.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K