SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares
152.09 USD 4.22 (2.85%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHOP hat sich für heute um 2.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 148.19 bis zu einem Hoch von 152.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
148.19 152.93
Jahresspanne
69.84 152.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 147.87
- Eröffnung
- 149.50
- Bid
- 152.09
- Ask
- 152.39
- Tief
- 148.19
- Hoch
- 152.93
- Volumen
- 16.748 K
- Tagesänderung
- 2.85%
- Monatsänderung
- 11.20%
- 6-Monatsänderung
- 59.17%
- Jahresänderung
- 89.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K