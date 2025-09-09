Moedas / SHOP
SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares
147.87 USD 0.65 (0.44%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SHOP para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 145.37 e o mais alto foi 149.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
145.37 149.10
Faixa anual
69.84 151.64
- Fechamento anterior
- 147.22
- Open
- 148.47
- Bid
- 147.87
- Ask
- 148.17
- Low
- 145.37
- High
- 149.10
- Volume
- 10.962 K
- Mudança diária
- 0.44%
- Mudança mensal
- 8.12%
- Mudança de 6 meses
- 54.76%
- Mudança anual
- 84.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh