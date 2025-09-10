통화 / SHOP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares
153.30 USD 1.21 (0.80%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SHOP 환율이 오늘 0.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 151.76이고 고가는 155.13이었습니다.
Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHOP News
- Real Estate Revival Creates Commercial Savannah for Opendoor Stock (OPEN) - TipRanks.com
- Why Shopify (SHOP) Outpaced the Stock Market Today
- Shopify vs. Wayfair: Which E-commerce Stock is a Better Investment?
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- LYFT or SHOP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- New to Investing? This 1 Computer and Technology Stock Could Be the Perfect Starting Point
- Why Opendoor Stock (OPEN) Is Rising in Premarket Today - TipRanks.com
- Dow Jones Futures: Nvidia, Shopify, Uber In Buy Zones; Fed Meeting Next
- 캐시 우드의 ARK ETF, ARCT 및 TEM에 집중하며 포트폴리오 조정
- The Next Two Catalysts Set to Drive Shopify Stock (SHOP) - TipRanks.com
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- 에릭 잭슨, 리더십 개편 후 오픈도어의 성장을 위해 드레이크와 함께 유명인 마케팅 활용
- Eric Jackson Taps Drake For Celebrity Marketing To Fuel Opendoor's Growth Following Leadership Overhaul - Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Opendoor’s Rebirth: Can the Army Turn Meme Momentum Into Millions?
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- 앤서니 폼플리아노 “오픈도어 CEO의 연봉 1달러에 주목” vs 마틴 슈크렐리 “근본적인 문제 있어”
- The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, AstraZeneca, Shopify and Blue Ridge Bankshares
- Top Research Reports for Oracle, AstraZeneca & Shopify
- Opendoor’s stock soars again as leadership changes hailed as ‘incredible outcome’ for shareholders
- Global-E Online stock rating reiterated at Buy by Needham
- Shopify Stock: Pay The Right Price (NASDAQ:SHOP)
- HOOD & OPEN: Two Companies Disrupting Their Industry
- Opendoor taps Shopify’s Nejatian as CEO; Shares jump 37%
일일 변동 비율
151.76 155.13
년간 변동
69.84 155.13
- 이전 종가
- 152.09
- 시가
- 151.79
- Bid
- 153.30
- Ask
- 153.60
- 저가
- 151.76
- 고가
- 155.13
- 볼륨
- 17.779 K
- 일일 변동
- 0.80%
- 월 변동
- 12.09%
- 6개월 변동
- 60.44%
- 년간 변동율
- 91.41%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K