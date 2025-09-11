Devises / SHOP
SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares
153.30 USD 1.21 (0.80%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SHOP a changé de 0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 151.76 et à un maximum de 155.13.
Suivez la dynamique Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
151.76 155.13
Range Annuel
69.84 155.13
- Clôture Précédente
- 152.09
- Ouverture
- 151.79
- Bid
- 153.30
- Ask
- 153.60
- Plus Bas
- 151.76
- Plus Haut
- 155.13
- Volume
- 17.779 K
- Changement quotidien
- 0.80%
- Changement Mensuel
- 12.09%
- Changement à 6 Mois
- 60.44%
- Changement Annuel
- 91.41%
20 septembre, samedi