SHOP: Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares

153.30 USD 1.21 (0.80%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SHOP a changé de 0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 151.76 et à un maximum de 155.13.

Suivez la dynamique Shopify Inc Class A Subordinate Voting Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
151.76 155.13
Range Annuel
69.84 155.13
Clôture Précédente
152.09
Ouverture
151.79
Bid
153.30
Ask
153.60
Plus Bas
151.76
Plus Haut
155.13
Volume
17.779 K
Changement quotidien
0.80%
Changement Mensuel
12.09%
Changement à 6 Mois
60.44%
Changement Annuel
91.41%
20 septembre, samedi