SHLD: Global X Funds Global X Defense Tech ETF

66.64 USD 0.08 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SHLD fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.32 ve Yüksek fiyatı olarak 66.83 aralığında işlem gördü.

Global X Funds Global X Defense Tech ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
66.32 66.83
Yıllık aralık
36.72 67.05
Önceki kapanış
66.56
Açılış
66.42
Satış
66.64
Alış
66.94
Düşük
66.32
Yüksek
66.83
Hacim
1.901 K
Günlük değişim
0.12%
Aylık değişim
7.78%
6 aylık değişim
42.36%
Yıllık değişim
79.72%
21 Eylül, Pazar