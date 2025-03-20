Валюты / SHLD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SHLD: Global X Funds Global X Defense Tech ETF
66.68 USD 0.34 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHLD за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.22, а максимальная — 67.05.
Следите за динамикой Global X Funds Global X Defense Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SHLD
- NATO Airspace Crisis Ignites Rally in Defense ETFs
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- EUAD ETF: The 'Other' Way To Profit As Rearmament Of Europe Begins
- The Next Big Theme: August 2025
- Markets Could Rise Amid Peace In Europe
- SHLD Provides Investors With Exposure To The Global Defense Industry (NYSEARCA:SHLD)
- SHLD: The Defense ETF That's Crushing Big Tech (NYSEARCA:SHLD)
- Russia-USA Talks In Alaska Could Have Big Impact On Markets Worldwide (NYSEARCA:SPY)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Palantir, Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares, GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF, iShares U.S. Tech Independence Focused ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF and Global X Defense Tech
- ETFs to Ride on Palantir's First Billion-Dollar Quarter Revenues
- ETFs in Focus in Light of Aerospace & Defense Q2 Earnings Boost
- SHLD: Shield Yourself From Losses — Sell (NYSEARCA:SHLD)
- SHLD: A Compelling ETF, But Prefer To Wait For Some Retracement (NYSEARCA:SHLD)
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- The Next Big Theme: June 2025
- The next great WFH trend will be ‘War from Home,’ says this strategist
- SHLD: The Pause That Refreshes (NYSEARCA:SHLD)
- Israel Takes On Iran – Is It Time For Defense Stocks And ETFs?
- With War Increasingly Defined By Drones, SHLD Is An Interesting Buy
- SHLD: Time For The Defense Rally To Take A Breather
- The Next Big Theme: May 2025
- Palantir's Efficiency Edge, But Invest Through SHLD For Valuation Advantage (NASDAQ:PLTR)
- Investors Find Ways To Profit From Trump's Global Arms Race
- Rearming Europe Boosts Defense Tech
Дневной диапазон
66.22 67.05
Годовой диапазон
36.72 67.05
- Предыдущее закрытие
- 66.34
- Open
- 66.42
- Bid
- 66.68
- Ask
- 66.98
- Low
- 66.22
- High
- 67.05
- Объем
- 6.893 K
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 7.84%
- 6-месячное изменение
- 42.45%
- Годовое изменение
- 79.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.