SHLD: Global X Funds Global X Defense Tech ETF
66.67 USD 0.11 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHLD hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.32 bis zu einem Hoch von 66.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Funds Global X Defense Tech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SHLD News
Tagesspanne
66.32 66.71
Jahresspanne
36.72 67.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.56
- Eröffnung
- 66.42
- Bid
- 66.67
- Ask
- 66.97
- Tief
- 66.32
- Hoch
- 66.71
- Volumen
- 1.515 K
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- 7.83%
- 6-Monatsänderung
- 42.43%
- Jahresänderung
- 79.80%
