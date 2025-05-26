Devises / SHLD
SHLD: Global X Funds Global X Defense Tech ETF
66.64 USD 0.08 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SHLD a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.32 et à un maximum de 66.83.
Suivez la dynamique Global X Funds Global X Defense Tech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
66.32 66.83
Range Annuel
36.72 67.05
- Clôture Précédente
- 66.56
- Ouverture
- 66.42
- Bid
- 66.64
- Ask
- 66.94
- Plus Bas
- 66.32
- Plus Haut
- 66.83
- Volume
- 1.901 K
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- 7.78%
- Changement à 6 Mois
- 42.36%
- Changement Annuel
- 79.72%
