Dövizler / SHFS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SHFS: SHF Holdings Inc - Class A
3.23 USD 0.05 (1.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SHFS fiyatı bugün 1.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.09 ve Yüksek fiyatı olarak 3.36 aralığında işlem gördü.
SHF Holdings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHFS haberleri
- SHF Holdings stock soars after launching cannabis banking outsourcing program
- SHF Holdings closes $562,500 convertible note offering with 20% discount
- Safe Harbor Financial CEO Terry Mendez to Serve as Shark during Conscious Capitalist Sessions at Psychedelic Science 2025
- Safe Harbor Financial to Participate in the Benzinga Cannabis Capital Conference on June 8“10, 2025
- Safe Harbor Financial Partners with Bennett Thrasher to Deliver Advanced Financial Services to Cannabis Operators Nationwide
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Dow Dips Over 1,000 Points; Comerica Earnings Top Views - Comerica (NYSE:CMA), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Nasdaq Tumbles Over 400 Points; Netflix Posts Upbeat Earnings - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Best And Worst Days Tend To Occur Near The Same Time,' Says Expert - AZZ (NYSE:AZZ), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- This Week In Cannabis: Carmelo's NY Launch, Federal Reform, Cancer Study, Avicanna's Growth, Tilray's Split, DeSantis Fallout, Slovenia's Big Move And More This Week In Cannabis: Carmelo's NY Launch, Federal Reform, Cancer Study, Avicanna's Growth...
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Günlük aralık
3.09 3.36
Yıllık aralık
0.25 5.80
- Önceki kapanış
- 3.18
- Açılış
- 3.12
- Satış
- 3.23
- Alış
- 3.53
- Düşük
- 3.09
- Yüksek
- 3.36
- Hacim
- 53
- Günlük değişim
- 1.57%
- Aylık değişim
- -14.10%
- 6 aylık değişim
- -22.36%
- Yıllık değişim
- 498.15%
21 Eylül, Pazar