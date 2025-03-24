Валюты / SHFS
SHFS: SHF Holdings Inc - Class A
3.40 USD 0.76 (18.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHFS за сегодня изменился на -18.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.40, а максимальная — 4.01.
Следите за динамикой SHF Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SHFS
- SHF Holdings stock soars after launching cannabis banking outsourcing program
- SHF Holdings closes $562,500 convertible note offering with 20% discount
- Safe Harbor Financial CEO Terry Mendez to Serve as Shark during Conscious Capitalist Sessions at Psychedelic Science 2025
- Safe Harbor Financial to Participate in the Benzinga Cannabis Capital Conference on June 8“10, 2025
- Safe Harbor Financial Partners with Bennett Thrasher to Deliver Advanced Financial Services to Cannabis Operators Nationwide
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Dow Dips Over 1,000 Points; Comerica Earnings Top Views - Comerica (NYSE:CMA), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Nasdaq Tumbles Over 400 Points; Netflix Posts Upbeat Earnings - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Best And Worst Days Tend To Occur Near The Same Time,' Says Expert - AZZ (NYSE:AZZ), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- This Week In Cannabis: Carmelo's NY Launch, Federal Reform, Cancer Study, Avicanna's Growth, Tilray's Split, DeSantis Fallout, Slovenia's Big Move And More This Week In Cannabis: Carmelo's NY Launch, Federal Reform, Cancer Study, Avicanna's Growth...
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Дневной диапазон
3.40 4.01
Годовой диапазон
0.25 5.80
- Предыдущее закрытие
- 4.16
- Open
- 4.01
- Bid
- 3.40
- Ask
- 3.70
- Low
- 3.40
- High
- 4.01
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -18.27%
- Месячное изменение
- -9.57%
- 6-месячное изменение
- -18.27%
- Годовое изменение
- 529.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.