SHFS: SHF Holdings Inc - Class A
3.28 USD 0.12 (3.53%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SHFS de hoy ha cambiado un -3.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.10, mientras que el máximo ha alcanzado 3.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SHF Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
3.10 3.65
Rango anual
0.25 5.80
- Cierres anteriores
- 3.40
- Open
- 3.51
- Bid
- 3.28
- Ask
- 3.58
- Low
- 3.10
- High
- 3.65
- Volumen
- 68
- Cambio diario
- -3.53%
- Cambio mensual
- -12.77%
- Cambio a 6 meses
- -21.15%
- Cambio anual
- 507.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B