SHFS: SHF Holdings Inc - Class A

3.23 USD 0.05 (1.57%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SHFS 환율이 오늘 1.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.09이고 고가는 3.36이었습니다.

SHF Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
3.09 3.36
년간 변동
0.25 5.80
이전 종가
3.18
시가
3.12
Bid
3.23
Ask
3.53
저가
3.09
고가
3.36
볼륨
53
일일 변동
1.57%
월 변동
-14.10%
6개월 변동
-22.36%
년간 변동율
498.15%
20 9월, 토요일